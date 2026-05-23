Мирра Андреева — о Мартинес: она понимает меня лучше, чем кто-либо другой

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о работе с тренером-женщиной. Россиянка сотрудничает с бывшей второй ракеткой мира и чемпионкой Уимблдона-1994 испанкой Кончитой Мартинес.

— В финале Мадрида с Мартой Костюк было некоторое внимание к тому, что у тебя и соперницы были тренеры-женщины, что довольно редко встречается в таком важном матче. Сейчас не так много бывших игроков WTA тренируют в туре. Спрашивают ли тебя игроки, каково это – когда в качестве тренера у тебя бывшая теннисистка, и порекомендовала бы ты многим спортсменкам рассмотреть такой вариант?

— Я думаю, что нельзя заставить назначить тренера-женщину или тренера-мужчину. Всё очень лично и индивидуально. Мне очень нравится Кончита Мартинес. Она понимает меня лучше, чем кто-либо другой, пройдя через это. Кончита сыграла очень много матчей в туре, у неё большой, просто огромный опыт. Она чемпионка турнира «Большого шлема». Кончита столько всего пережила за свою карьеру. Мне кажется, она понимает меня лучше, чем кто-либо другой. Это просто сильно вдохновляет. Очень рада, что она мой тренер, находится рядом со мной, делится всем этим опытом и помогает переживать трудные и хорошие моменты на протяжении карьеры, — сказала Андреева на пресс-конференции.