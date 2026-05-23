«Думаю, что у нас есть причина таких действий». Мирра Андреева — о бойкоте ТБШ

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своём участии в протесте игроков, связанном с бойкотом СМИ из-за размера призовых денег на турнирах «Большого шлема».

— Ты наверняка хочешь сосредоточиться на теннисе, но каково при этом участвовать в протесте игроков?

— Как я уже сказала, игроки поступают разумно и у них есть на это причина. Мы все делаем одно и то же. Мы соревнуемся и стараемся изо всех сил на корте. Я думаю, что у нас есть причина для таких действий. Все мы едины в своей позиции. Хорошо, что игроки солидарны и придерживаются одинакового мнения по этому вопросу, — сказала Андреева на пресс-конференции.