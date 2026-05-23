«Мы что, рабы?» Швёнтек — о словах директора турнира в Дубае про штрафы за поздний отказ

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о словах директора турнира в Дубае в начале года, что и ей, и Арине Соболенко из Беларуси следует объявить очень строгие наказания за снятие незадолго до начала турнира.

«У нас есть право сняться в любое время. Я честно не вижу в этом проблемы. Если мы не в порядке или не считаем, что сейчас подходящее время для участия в турнире… мы что, рабы? Нам разрешено решать самим, так что я не вижу проблемы. В рейтинге нам ставят ноль. Это и есть наказание», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.