Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мы что, рабы?» Швёнтек — о словах директора турнира в Дубае про штрафы за поздний отказ

«Мы что, рабы?» Швёнтек — о словах директора турнира в Дубае про штрафы за поздний отказ
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о словах директора турнира в Дубае в начале года, что и ей, и Арине Соболенко из Беларуси следует объявить очень строгие наказания за снятие незадолго до начала турнира.

«У нас есть право сняться в любое время. Я честно не вижу в этом проблемы. Если мы не в порядке или не считаем, что сейчас подходящее время для участия в турнире… мы что, рабы? Нам разрешено решать самим, так что я не вижу проблемы. В рейтинге нам ставят ноль. Это и есть наказание», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Материалы по теме
Янчук: пик Швёнтек пройден. Соболенко и Мирра могут играть с ней на равных
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android