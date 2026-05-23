«Он может потерпеть поражение». Медведев — о шансах Синнера на «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о шансах первой ракетки мира Янника Синнера выиграть «Ролан Гаррос».

— Не так давно вы смогли навязать борьбу Яннику Синнеру. Удастся ли кому-нибудь его победить на «Ролан Гаррос», и если да, то как?

— Да, это очень сложно. Кажется, в этом году он проиграл всего два матча, и единственный способ победить его [Синнера] — это быть в лучшей форме на протяжении всего поединка. Понадобится три сета, а может быть, даже четыре или пять. Нужно бегать, быть сильным, хорошо подавать и принимать. Всё должно быть качественным, потому что его игра – на высшем уровне. Нужно соблюсти все ранее упомянутые условия, и именно это мне удалось сделать в Риме, особенно во втором сете. В третьей партии у меня был один небрежный гейм на подаче и я проиграл с одним брейком. Он очень, очень сильный теннисист и соперник.

Но я всегда говорю, что спорт есть спорт. Он может потерпеть поражение. Есть большой шанс, что если он будет играть так, как сейчас, то сможет выиграть турнир, но в каждом круге его соперники изо всех сил будут стараться победить. Так что если мне придётся побороться с ним, то в каком-то смысле я буду рад, ведь это произойдёт только в полуфинале. Я тоже буду стараться, — сказал Медведев на пресс-конференции.