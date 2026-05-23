«Это нельзя купить в интернете». Рик Макки — о «суперсиле» Марии Шараповой

Известный американский тренер по теннису Рик Макки комплиментарно высказался о пятикратной чемпионке турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетке мира россиянке Марии Шараповой. Макки тренировал Шарапову, когда ей было около 10-11 лет.

«Даже в юном возрасте Шарапова мысленно находилась в своём собственном мире. У меня никогда не было ученика с таким даром, как у Марии. Это нельзя купить в интернете. Её способность концентрироваться на каждом розыгрыше — независимо от того, чувствовала она себя хорошо, плохо, была счастлива или грустна, — и была её суперсилой, как я всегда говорил её отцу», — написал Макки в социальной сети Х.