«Меня ******* без фарта играть». Бублик выругался по ходу матча с Тьеном в Женеве

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик выругался матом по ходу полуфинального матча на турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария) с американцем Лёнером Тьеном (20-й в рейтинге). Встреча соперников продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (7:5) в пользу Тьена.

«Меня ******* без фарта играть. Меня просто *******», — сказал Бублик.

В финале соревнований в Женеве Лёнер Тьен сразится с аргентинцем Мариано Навоне, который в полуфинале обыграл норвежца Каспера Рууда.

Соревнования в Женеве завершатся 23 мая. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович.