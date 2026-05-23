Главная Теннис Новости

«Меня ******* без фарта играть». Бублик выругался по ходу матча с Тьеном в Женеве

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик выругался матом по ходу полуфинального матча на турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария) с американцем Лёнером Тьеном (20-й в рейтинге). Встреча соперников продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (7:5) в пользу Тьена.

Женева. 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 17:10 МСК
Лёнер Тьен
20
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 7
1 		6 6 5
         
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Меня ******* без фарта играть. Меня просто *******», — сказал Бублик.

В финале соревнований в Женеве Лёнер Тьен сразится с аргентинцем Мариано Навоне, который в полуфинале обыграл норвежца Каспера Рууда.

Соревнования в Женеве завершатся 23 мая. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович.

Календарь турнира в Женеве
Сетка турнира в Женеве
