Рублёв — о своей игре: уровень продолжает расти. Я постоянно становлюсь лучше

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил уровень своей игры после «Мастерса» в Риме (Италия). В четвертьфинале он уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 4:6.

— Вы очень хорошо сыграли в Риме, как вы это видите? Как вы сейчас себя оцениваете?

— В Риме было иначе. В некоторых матчах уровень был хороший, в других были тяжёлые условия. Мне удалось с этим справиться. В некоторых матчах всё было против меня, ничего не работало, но мне всё же удалось найти способы побеждать. Против Янника тоже было по‑другому. Но в целом уровень продолжает расти, и это самое главное. Что касается меня, я постоянно становлюсь лучше. Если сравнивать с уровнем Алькараса и Синнера, есть вещи, в которых мне ещё нужно поверить в себя, чтобы сохранять концентрацию на протяжении всего матча и не сбрасывать обороты в середине, потому что против этих игроков, когда теряешь один‑два очка, это уже может означать потерю одного‑двух геймов, — сказал Рублёв на пресс-конференции.