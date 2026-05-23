«Если нас не захотят слышать, мы подумаем о следующих шагах». Рублёв — о бойкоте ТБШ

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о необходимости диалога с организаторами турниров «Большого шлема» для предотвращения более радикальных мер.

— Иногда для вызова изменений нужны личные жертвы. Вы готовы на это? Речь о бойкоте или даже о нарушении обязательств, что может повлечь штрафы. Готовы ли вы зайти так далеко?
— Я думаю, что всё снова зависит от коммуникации. Мы полностью открыты. Мы годами просим этой коммуникации, чтобы нас слышали по очень простым вещам, помощи с пенсиями, бонусами. Речь не только о том, чтобы получить больше денег, это очень широкая структура, в которой спорт может развиваться и расти. Большие турниры не всегда самые помогающие. Мы говорим о том, что не можем нести всю ответственность в одиночку, делать всё сами. Мы открыты для диалога. Если нас не захотят слышать, мы подумаем о следующих шагах, чтобы нас услышали. Вот и всё, — сказал Рублёв на пресс-конференции.

