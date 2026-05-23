Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Изменения трудно внедрять». Рублёв поделился опытом работы в совете игроков

«Изменения трудно внедрять». Рублёв поделился опытом работы в совете игроков
Комментарии

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём опыте работы в Консультативном совете игроков. Россиянин был избран на двухлетний срок в январе 2025 года.

— Вы входите в совет игроков. В целом чему вы научились, как трудно инициировать изменения? Можете поделиться опытом?
— Что касается моего опыта, не знаю, есть ли у меня что‑то конкретное. Скорее речь о том, чтобы, возможно, избавиться от иллюзии быть чуть‑чуть лучше информированным. Когда вы от всего этого отдалены, вы слышите информацию от ATP, ITF, от игрока, от турнира. Вам может казаться, что вы как бы в центре событий. Изменения трудно внедрять, потому что слишком много уровней: ATP, ITF, международная федерация, национальные федерации, директора турниров, федерации турнира, само государство. У каждого свои интересы. Чтобы поменять мелочи, нужно пройти от нуля до очень высокого уровня, а это не всегда просто, — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Если нас не захотят слышать, мы подумаем о следующих шагах». Рублёв — о бойкоте ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android