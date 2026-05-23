«Изменения трудно внедрять». Рублёв поделился опытом работы в совете игроков

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём опыте работы в Консультативном совете игроков. Россиянин был избран на двухлетний срок в январе 2025 года.

— Вы входите в совет игроков. В целом чему вы научились, как трудно инициировать изменения? Можете поделиться опытом?

— Что касается моего опыта, не знаю, есть ли у меня что‑то конкретное. Скорее речь о том, чтобы, возможно, избавиться от иллюзии быть чуть‑чуть лучше информированным. Когда вы от всего этого отдалены, вы слышите информацию от ATP, ITF, от игрока, от турнира. Вам может казаться, что вы как бы в центре событий. Изменения трудно внедрять, потому что слишком много уровней: ATP, ITF, международная федерация, национальные федерации, директора турниров, федерации турнира, само государство. У каждого свои интересы. Чтобы поменять мелочи, нужно пройти от нуля до очень высокого уровня, а это не всегда просто, — сказал Рублёв на пресс-конференции.