Коболли назвал ошибку, которую допускают игроки в матчах с Синнером и Алькарасом

Итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал о конкуренции с первой и второй ракетками мира Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

«Янник и Карлос демонстрируют исключительный уровень игры, но у меня складывается впечатление, что мы подходим к турниру с определённым недостатком, когда предстоит с ними сразиться: единственная возможная ошибка против игроков такого калибра — это уже оказаться побеждённым ещё до того, как вышел на корт. Мне не нравится заранее признавать поражение — это на меня не похоже.

Да, правда в том, что без Карлоса сетка турнира, возможно, становится более открытой и у меня больше шансов добраться до финала. Но игра против Янника не должна заставить меня отказаться от мечты туда попасть», — приводит слова Коболли We love tennis.

