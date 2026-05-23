Кори Гауфф — о восприятии своих ошибок: мы не все идеальны, и всем нам нужно учиться

Четвёртая ракетка мира 22-летняя американская теннисистка Кори Гауфф ответила на вопрос о пользе нахождения спортсменов на публике.

«В общем, иногда случаются приятные моменты и всякое такое — например, люди тебя узнают и всё в этом духе. Худшее, как мне кажется, — это то, что, знаете, в процессе взросления ты совершаешь ошибки… И все они так или иначе становятся достоянием общественности. Я также думаю, что в этом нет ничего плохого: возможно, кто‑то увидит себя во мне и поймёт, что мы не все идеальны и всем нам нужно учиться», — сказала Гауфф на пресс-конференции перед стартом на Открытом чемпионате Франции — 2026.

Среди главных титулов Кори Гауфф — победы на US Open — 2023 и «Ролан Гаррос» — 2025 в одиночном разряде.

