Кафельников назвал «идеальными» для Рыбакиной условия на «Ролан Гаррос» — 2026

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы второй ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Насколько я понимаю из того, что сейчас мы видели, там [на «Ролан Гаррос»] очень будет жаркая погода. По определению, когда погода жаркая, корт становится немного жёстче. Мячи, может быть, лысеют, не так пушатся, когда у тебя влага стоит в воздухе. Для Лены вот эти условия, будут идеальными. Её подача будет иметь огромный эффект. Она будет свои эйсы колошматить, причём также будет и на задней линии мощные удары забивать», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.