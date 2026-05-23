Дементьева рассказала, что может помешать Рыбакиной успешно сыграть на «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева рассказала, что может помешать второй ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной успешно выступить на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Всё равно считаю, что Лене сложно играть на грунте, и ещё плюс у неё аллергия, о которой она всегда говорит, что ей тяжело играть Мадрид, Рим и Париж — это такое самое сложное для неё время, потому что идёт цветение, а ей нужна дыхалка, ей нужна выносливость, а она там с забитым носом играет, никакие антигистамины пить не может. Это очень сложно. Опять же, да, подача у неё шикарная, это её грозное оружие, но на грунте мы понимаем хорошо, что больше на направление делается ставка, чем на силу.

Она всё время пытается в розыгрыше нагнетать, быстрее его завершать, да, это её игра. На грунте надо терпеть, какой бы ты ни был игрок атакующего плана, не атакующего. Вот хватит ли ей терпения и сил физических? Это вопрос», — сказала Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red.