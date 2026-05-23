Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников и Дементьева поделились прогнозами на пары 1/4 финала «РГ»-2026 у женщин

Кафельников и Дементьева поделились прогнозами на пары 1/4 финала «РГ»-2026 у женщин
Комментарии

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников и олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red поделились прогнозами на четвертьфиналы «Ролан Гаррос» — 2026 в женском одиночном разряде.

Кафельников:
Арина Соболенко – Виктория Мбоко;
Кори Гауфф – Линда Носкова;
Элина Свитолина – Ига Швёнтек;
Каролина Мухова – Елена Рыбакина.

Дементьева:
Арина Соболенко – Джессика Пегула («но хочу видеть тут Диану Шнайдер»);
Кори Гауфф – Аманда Анисимова;
Элина Свитолина – Марта Костюк;
Мирра Андреева – Елена Рыбакина.

Материалы по теме
Дементьева рассказала, что может помешать Рыбакиной успешно сыграть на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android