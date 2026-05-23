Кафельников и Дементьева поделились прогнозами на пары 1/4 финала «РГ»-2026 у женщин

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников и олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red поделились прогнозами на четвертьфиналы «Ролан Гаррос» — 2026 в женском одиночном разряде.
Кафельников:
Арина Соболенко – Виктория Мбоко;
Кори Гауфф – Линда Носкова;
Элина Свитолина – Ига Швёнтек;
Каролина Мухова – Елена Рыбакина.
Дементьева:
Арина Соболенко – Джессика Пегула («но хочу видеть тут Диану Шнайдер»);
Кори Гауфф – Аманда Анисимова;
Элина Свитолина – Марта Костюк;
Мирра Андреева – Елена Рыбакина.