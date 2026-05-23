«Нет, этого точно не будет». Кафельников — о финале Рыбакина — Соболенко на «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников спрогнозировал выступления Арины Соболенко, Мирры Андреевой и Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2026.

– Это реально для Арины Соболенко и Елены Рыбакиной идеальные условия, что нельзя сказать про Мирру. Для Мирры, по мне, было бы намного приоритетнее, если бы погода была немножко такая тяжёлая: были бы дожди, и корты бы были вязкими. Мне кажется, ей было бы в этом случае легче.

– Как считаете, мы сможем увидеть финал Соболенко – Рыбакина на «Ролан Гаррос» — 2026?

– Нет, этого финала точно не будет, — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.