«Могут быть проблемс». Кафельников — о Бублике на «Ролан Гаррос» — 2026

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников и чемпионка двух мэйджоров, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова спрогнозировали выступление казахстанского теннисиста Александра Бублика на «Ролан Гаррос» — 2026.

Кафельников. Штруффа он обыграет, Шаповалова, скорее всего, тоже обыграет. Дальше Хуркач – Тиафо, тут могут быть проблемс. Но теоретически он должен выигрывать. Думаю, несколько матчей на «Ролан Гаррос» он точно выиграет. Другое дело, получится ли подтвердить четвертьфинал или нет, честно говоря, не знаю. Сложнее.

Кузнецова. В целом у Александра нет такого слова «должен». Там слово «хочу» присутствует. Ну, правда, он сам так говорит, — сказали Евгений и Светлана в видео на YouTube-канале First&Red.