Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился настроем на «Ролан Гаррос» — 2026 после победы на «Мастерсе» в Риме (Италия).

— Янник, у тебя не было много дней отдыха этой весной, как ты отдыхал после Рима?

— Я на несколько дней ездил к родителям отдохнуть, а потом приехал сюда. Всё ещё пытаюсь восстановиться и, надеюсь, быть готовым к своему первому матчу.

— У тебя был очень насыщенный период, в хорошем смысле, но чувствуешь ли ты себя физически и психологически готовым к этому турниру? Думаешь ли ты, что будет тяжело найти нужную энергию?

— Ну, надеюсь, всё будет в порядке. Да, период был долгим, но крайне позитивным. Мне повезло оказаться в такой ситуации. Лучше быть уставшим после серии побед, чем чувствовать себя отлично, но проигрывать! В любом случае я стараюсь хорошо дозировать тренировки, понимать, когда давить, а когда нет, и как выигрывать. Постараюсь сначала пройти первый круг. Я рад быть здесь, на этом турнире. Как вы знаете, азарт игры даёт дополнительную энергию, — сказал Синнер на пресс-конференции.