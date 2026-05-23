Кафельников: если Рублёв не дойдёт до 1/4 финала «РГ», не знаю, зачем ему в теннис играть

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников жёстко высказался о грядущем выступлении 13-й ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос» — 2026. В первом круге Рублёв сразится с Игнасио Бусе из Перу (57-я ракетка мира).

«Я считаю, что если он сейчас не дойдёт до четвертьфинала, тогда уже не знаю, зачем ему в теннис играть. Ну правда!» — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

Андрей Рублёв — олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 17 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса — 2021 в составе сборной России.

