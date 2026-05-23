«Это не направлено против журналистов». Синнер — об акции протеста на «Ролан Гаррос»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о знаке протеста против низких призовых на турнирах «Большого шлема». Теннисисты приняли решение покидать пресс-конференции в медиадень перед стартом «Ролан Гаррос» спустя 15 минут после начала.

— Вы сегодня ограничиваете выступления в СМИ 15 минутами? Можешь рассказать почему?
— Думаю, многие игроки так делают. Это не направлено против журналистов или кого‑то из вас. Мы рады выполнять наши обязательства и отвечать на вопросы. Просто пытаемся ограничить, чтобы сохранить возможность заявить своё мнение; кажется справедливым так поступать, как я уже говорил в Риме. Мы год ждали хоть какого‑то ответа на наши вопросы, поэтому сейчас пытаемся начать что‑то. Но ещё раз — это не против вас. Вы здесь, и мы делаем то, что от нас требуют, — сказал Синнер на пресс-конференциях.

