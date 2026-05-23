Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер рассказал о планах игроков после протестов на «Ролан Гаррос»

Янник Синнер рассказал о планах игроков после протестов на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что игроки планируют делать, если организаторы турниров «Большого шлема» не отреагируют на их протест.

— Если после этого турнира организаторы не отреагируют, что будут делать игроки дальше?
— Ну, посмотрим! Игроки очень сплочённые, мы действительно едины, и это хорошо, потому что без нас этих проявлений не было бы. Но, как я говорил в Риме, это вопрос уважения. Когда нужно ждать ответа больше года, а вопрос задан десяткой лучших игроков, это нехорошо. В то же время говорят о призовых и бонусах… Но речь не только об этом, мы говорим и о пенсиях. Это очень важный вопрос. Потому что надеешься после завершения карьеры иметь пенсию. Ещё это вопрос принятия решений. На трёх из четырёх «Больших шлемов» старт бывает в воскресенье, но мы не знаем, не захотят ли они начинать в пятницу или субботу; мы хотели бы обсудить всё это. Посмотрим, куда всё пойдёт. И посмотрим, как отреагируют другие «Шлемы» после этого. А потом мы вместе примем решение, все игроки, — сказал Синнер на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Это не направлено против журналистов». Синнер — об акции протеста на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android