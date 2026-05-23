Янник Синнер рассказал о планах игроков после протестов на «Ролан Гаррос»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что игроки планируют делать, если организаторы турниров «Большого шлема» не отреагируют на их протест.

— Если после этого турнира организаторы не отреагируют, что будут делать игроки дальше?

— Ну, посмотрим! Игроки очень сплочённые, мы действительно едины, и это хорошо, потому что без нас этих проявлений не было бы. Но, как я говорил в Риме, это вопрос уважения. Когда нужно ждать ответа больше года, а вопрос задан десяткой лучших игроков, это нехорошо. В то же время говорят о призовых и бонусах… Но речь не только об этом, мы говорим и о пенсиях. Это очень важный вопрос. Потому что надеешься после завершения карьеры иметь пенсию. Ещё это вопрос принятия решений. На трёх из четырёх «Больших шлемов» старт бывает в воскресенье, но мы не знаем, не захотят ли они начинать в пятницу или субботу; мы хотели бы обсудить всё это. Посмотрим, куда всё пойдёт. И посмотрим, как отреагируют другие «Шлемы» после этого. А потом мы вместе примем решение, все игроки, — сказал Синнер на пресс-конференции.