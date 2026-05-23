Кафельников: Даня Медведев не дойдёт до второй недели «Ролан Гаррос» — 2026

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о выступлении седьмой ракетки мира Даниила Медведева на предстоящем «Ролан Гаррос» — 2026.

«Даня Медведев не дойдёт до второй недели. Я так прогнозирую, исходя из того, какая сетка. Думаю, проблем ему доставит Попырин, если будет играть с ним во втором круге. И Серундоло, который обыграл его в Майами. Если же Медведев выйдет в четвёртый круг, тогда он может дойти до полуфинала. Но, я думаю, для него квестом будет выиграть первые три матча. Я считаю, что матчи 1/8 и 1/4 финала для него будут более лёгкими. Первые три матча будут очень сложными», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.