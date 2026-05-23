«Если не в этом году, то уже никогда». Дементьева — о шансах Зверева на титул на ТБШ

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева оценила шансы олимпийского чемпиона 2020 года, третьей ракетки мира немца Александра Зверева на победу на турнирах «Большого шлема».

«Знаете, если не рассматривать очевидный сценарий победы Янника на «Ролан Гаррос», мне кажется, этот год, этот «Ролан Гаррос», Уимблдон, US Open, — это, наверное, единственный и последний шанс для Саши Зверева выиграть турнир «Большого шлема». Мне кажется, если не в этом году, то уже никогда», — сказала Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red.

Александр Зверев три раза сыграл в финале мэйджоров. На US Open — 2020 он проиграл Доминику Тиму, на «Ролан Гаррос» — 2024 Карлосу Алькарасу и на Australian Open — 2025 Яннику Синнеру.

