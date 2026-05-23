Кафельников предположил, кто станет победителем и финалистом «Ролан Гаррос» у мужчин

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что в финале «Ролан Гаррос» сыграет лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер, а конкуренцию ему составят испанец Рафаэль Ходар, серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.

«Синнер возьмёт титул. С кем сыграет в финале? Назову трёх: или Ходар, или Джокович, или Зверев. Кто-то из этих троих», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующий чемпион соревнований — испанец Карлос Алькарас, который не принимает участия в турнире из-за травмы.