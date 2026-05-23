Радукану ответила, считает ли ошибкой расставание с Ричардсоном после победы на US Open

37-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, было ли ошибкой расстаться с тренером Эндрю Ричардсоном после победы на US Open. Недавно стало известно, что Радукану вновь начала сотрудничество с Рисардсоном.

— Если оглянуться назад, не думаете ли вы, что, возможно, после US Open стоит было остаться с Эндрю? Не кажется ли вам, что, оглядываясь назад, это было ошибкой?

— Думаю, в тот момент было очень трудно сказать, что я совершила ошибку. Потому что в моей жизни всё перевернулось с ног на голову. Я действительно не считала, что имею полный контроль над ситуацией: меня тянули то влево, то вправо, не очень понимала, что происходит. Думаю, тогда всё произошло очень быстро. Это научило меня многому, и за последние несколько лет у меня было много опыта. Это научило меня тому, что я действительно ценю, когда рядом люди, которым доверяю и с которыми на одной волне. Очень приятно снова чувствовать это, — сказала Радукану на пресс-конференции.