Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Радукану ответила, считает ли ошибкой расставание с Ричардсоном после победы на US Open

Радукану ответила, считает ли ошибкой расставание с Ричардсоном после победы на US Open
Комментарии

37-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, было ли ошибкой расстаться с тренером Эндрю Ричардсоном после победы на US Open. Недавно стало известно, что Радукану вновь начала сотрудничество с Рисардсоном.

— Если оглянуться назад, не думаете ли вы, что, возможно, после US Open стоит было остаться с Эндрю? Не кажется ли вам, что, оглядываясь назад, это было ошибкой?
— Думаю, в тот момент было очень трудно сказать, что я совершила ошибку. Потому что в моей жизни всё перевернулось с ног на голову. Я действительно не считала, что имею полный контроль над ситуацией: меня тянули то влево, то вправо, не очень понимала, что происходит. Думаю, тогда всё произошло очень быстро. Это научило меня многому, и за последние несколько лет у меня было много опыта. Это научило меня тому, что я действительно ценю, когда рядом люди, которым доверяю и с которыми на одной волне. Очень приятно снова чувствовать это, — сказала Радукану на пресс-конференции.

Материалы по теме
Хенмэн считает, что Радукану приняла верное решение, возобновив работу с Ричардсоном
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android