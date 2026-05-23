Россиянин Пётр Бар-Бирюков стал чемпионом «челленджера» в Индии
335-я ракетка мира российский теннисист Пётр Бар-Бирюков стал чемпионом «челленджера» в Бангалоре (Индия). В финале он обыграл белоруса Илью Ивашко (613-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:0), 4:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. В её рамках Бар-Бирюков 14 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Ивашко восемь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

24-летний Бар-Бирюков выиграл первый «челленджер» в карьере. Он заработает $ 9500 призовых, а также вернётся в топ-300. Ивашко получит $ 5500.

