Тиафо — о Синнере: я не собираюсь сидеть здесь и возносить его ещё выше на пьедестал

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо заявил, что не стоит превозносить первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Он невероятный игрок, это очевидно, но я также не собираюсь сидеть здесь и возносить его ещё выше на пьедестал. Я считаю, что остальные игроки должны мысленно убедить себя в том, что победить его возможно. Сейчас все мы создаём вокруг него некую ауру, и это тоже влияет на ситуацию. Разумеется, он находится на другом уровне и творит грандиозные вещи, но лучшие игроки тура вполне способны с ним конкурировать. Ключ в том, чтобы преодолеть этот психологический барьер», — приводит слова Тиафо Punto de Break.