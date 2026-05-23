Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тиафо — о Синнере: я не собираюсь сидеть здесь и возносить его ещё выше на пьедестал

Тиафо — о Синнере: я не собираюсь сидеть здесь и возносить его ещё выше на пьедестал
Комментарии

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо заявил, что не стоит превозносить первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Он невероятный игрок, это очевидно, но я также не собираюсь сидеть здесь и возносить его ещё выше на пьедестал. Я считаю, что остальные игроки должны мысленно убедить себя в том, что победить его возможно. Сейчас все мы создаём вокруг него некую ауру, и это тоже влияет на ситуацию. Разумеется, он находится на другом уровне и творит грандиозные вещи, но лучшие игроки тура вполне способны с ним конкурировать. Ключ в том, чтобы преодолеть этот психологический барьер», — приводит слова Тиафо Punto de Break.

Материалы по теме
Четвёртый круг с Тьеном и 1/2 финала с Синнером? Путь Медведева по сетке «Ролан Гаррос»
Четвёртый круг с Тьеном и 1/2 финала с Синнером? Путь Медведева по сетке «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android