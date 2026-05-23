Зверев: сейчас много говорят, что лучшие хотят ещё больше денег! Но дело не только в этом

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о том, что некоторые топовые игроки лимитировали свою медиаактивность на «Ролан Гаррос» — 2026 в знак протеста из-за несправедливого распределения призовых на турнирах «Большого шлема».

«Я не лидер всего этого процесса, не стою во главе. Но я был очень рад присоединиться к группе. Я считаю, что нужен справедливый порядок — справедливый для всех игроков, а не только для тех, кто занимает первое, второе и третье места. Нужен равноправный подход: даже если ты на 250‑м месте, ты должен иметь возможность зарабатывать на жизнь теннисом, верно?

У меня ощущение, что если все объединятся, тогда это будет более справедливо. Вместе мы можем разработать план. Это может изменить ситуацию. Мне кажется, многие игроки смогли бы извлечь из этого пользу, а не только лучшие теннисисты мира.

Сейчас много говорят, что лучшие хотят ещё больше денег! Но дело не только в этом. Создаётся впечатление, что есть очень сильные игроки даже на 200‑м месте в рейтинге, которые едва сводят концы с концами, зарабатывая на жизнь теннисом. Я думаю, это можно изменить. И изменить это можно благодаря крупнейшим турнирам, которые существуют в мире», — сказал Зверев на пресс-конференции.