Элина Свитолина: уровень женского тенниса сильно вырос

Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о текущем уровне WTA.

— У тебя долгая и успешная карьера. Как думаешь, восприятие женского тенниса изменилось в лучшую сторону за время твоей карьеры?

— Думаю, ситуация улучшилась с годами. Уровень женского тенниса сильно вырос за последние годы. Это видно и по спонсорам, и по событиям, в которых могут участвовать женщины, и по телевизионному освещению. Полагаю, сегодня мы достигли очень хорошего уровня — когда я начинала карьеру, к этому только шли. Сейчас достигли весьма удовлетворительного уровня в женском теннисе. Приятно видеть эту эволюцию, — сказала Свитолина на пресс-конференции.