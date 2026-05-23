Новак Джокович рассказал о физическом состоянии перед стартом «Ролан Гаррос» — 2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о своей физической форме перед стартом Открытого чемпионата Франции — 2026.

«Турниры «Большого шлема» всегда для меня в приоритете. Я делаю всё возможное, чтобы быть в достаточно хорошей форме для игры в матчах до пяти сетов в течение двух недель. Посмотрим, будет ли это возможно, но я не могу дождаться, чтобы выйти на корт», — сказал Джокович на пресс-конференции.

На старте «Ролан Гаррос» — 2026 Новак Джокович сыграет с представителем Франции Джованни Мпетчи Перрикаром, занимающим 80-ю строчку мирового рейтинга.

