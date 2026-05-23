Ангелина Калинина — Петра Марчинко: результат матча 23 мая, счёт 0:2, финал турнира в Рабате

20-летняя Петра Марчинко выиграла дебютный титул на уровне WTA
Комментарии

76-я ракетка мира хорватская теннисистка Петра Марчинко стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Рабате, Марокко. В финале соревнований её соперница украинка Ангелина Калинина (84-я в рейтинге) не смогла завершить матч. Счёт — 6:3, 3:0, отказ.

Рабат. Финал
23 мая 2026, суббота. 15:10 МСК
Ангелина Калинина
84
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2 		0
6 		3
         
Петра Марчинко
76
Хорватия
Петра Марчинко
П. Марчинко

Встреча продолжалась 48 минут. В её рамках Марчинко ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Калининой один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Для 20-летней Марчинко титул в Рабате стал первым на уровне WTA. По итогам соревнований хорватка дебютирует в топ-60 мирового рейтинга.

