20-летняя Петра Марчинко выиграла дебютный титул на уровне WTA
76-я ракетка мира хорватская теннисистка Петра Марчинко стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Рабате, Марокко. В финале соревнований её соперница украинка Ангелина Калинина (84-я в рейтинге) не смогла завершить матч. Счёт — 6:3, 3:0, отказ.
Рабат. Финал
23 мая 2026, суббота. 15:10 МСК
Встреча продолжалась 48 минут. В её рамках Марчинко ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Калининой один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Для 20-летней Марчинко титул в Рабате стал первым на уровне WTA. По итогам соревнований хорватка дебютирует в топ-60 мирового рейтинга.
