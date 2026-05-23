Свитолина оценила свой уровень уверенности перед стартом на «Ролан Гаррос» — 2026

Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина ответила на вопрос об уверенности перед «Ролан Гаррос» — 2026.

— Ты в третий раз приезжаешь в Париж с победой в Риме, а с учётом твоих побед над Рыбакиной, Швёнтек и Гауфф чувствуешь ли себя ещё увереннее, пребывая на «Ролан Гаррос»?

— Может, чуть-чуть, но ответ остаётся тем же: я должна хорошо начать турнир. Раньше, восемь лет назад, говорила себе: «Я должна выиграть, обязана взять «Ролан Гаррос». Сегодня более реалистична в этом вопросе. Знаю, что в форме. Для меня дело в том, чтобы постараться насладиться этим приключением и не оказывать на себя слишком большого давления, не слишком много размышлять о разных сценариях. Это вопрос ментальной и физической подготовки. Про меня всегда говорят и все знают: нужно быть свежей физически, но также свежей и готовой ментально — именно тогда можешь выйти на корт и показать свой лучший теннис. Это моя цель, посмотрим, что из этого выйдет, — сказала Свитолина на пресс-конференции.