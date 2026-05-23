«Хотите, чтобы я осталась дольше?» Рыбакина — об ограничении общения с прессой на «РГ»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об акции протеста игроков на «Ролан Гаррос» — 2026.

— Так я и понял, вы участвуете в протестном движении игроков, ограничиваясь 15 минутами, не так ли?

— Вы хотите, чтобы я осталась немного дольше? Но для меня это не совсем бойкот…

— Была ли причина, которая побудила вас присоединиться к этому движению?

— Делаю то, что необходимо, как и всегда, делаю, что нужно. Разумеется, поддерживаю всех игроков и всех спортсменок женского тура, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, некоторые теннисисты приняли решение покидать пресс-конференции в медиадень перед стартом «Ролан Гаррос» спустя 15 минут после начала из-за размера призовых на мэйджорах.