«Красивая победа для Казахстана». Рыбакина — об исторической победе Шайдорова на ОИ-2026

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе соотечественника, фигуриста Михаила Шайдорова на Олимпийских играх — 2026 в Милане, Италия.

— Знаю, это было несколько месяцев назад, но любопытно узнать вашу реакцию на медаль, выигранную казахстанским соотечественником в фигурном катании.
— Да, это красивая победа для Казахстана, я была очень рада. И казахстанское фигурное катание давно ждало этого, это прекрасное достижение. Поэтому очень горжусь. В других видах спорта флаг Казахстана начинает подниматься на самых больших мировых сценах, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Шайдоров стал лишь вторым олимпийским чемпионом в истории Казахстана в зимних видах спорта. Михаил выиграл золото ОИ-2026, набрав по сумме двух программ 291,58 балла. После короткой программы он занимал пятое место.

