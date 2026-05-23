Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина высказалась о фаворитах «Ролан Гаррос» — 2026

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос о фаворитах Открытого чемпионата Франции — 2026.

— Как вы считаете, знаю, что это скорее журналистский вопрос, но кто фаворит этого года на «Ролан Гаррос»?
— Я об этом не думаю так сильно, потому что все хотят выиграть! Сосредоточена только на себе, на своей тренировке. Трудно сказать, кто выиграет, потому что, как мы знаем, есть много отличных игроков. Поэтому нужно будет ждать две недели, чтобы это узнать! — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

На старте «Ролан Гаррос» — 2026 Рыбакина сыграет с Вероникой Эрьявец из Словении, занимающей 85-ю строчку мирового рейтинга.

