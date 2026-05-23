Артюр Фис снялся с «Ролан Гаррос» — 2026
19-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы бедра. Об этом спортсмен сообщил на пресс-конференции перед стартом турнира. Также Фис отменил в субботу, 23 мая, тренировку, которую должен был провести с Гаэлем Монфисом.
Ранее Фис досрочно заканчивал выступление на «тысячнике» в Риме по ходу матча с итальянцем Андреа Пеллегрино во втором круге. Спортсмены не успели сыграть ни одного полноценного сета. Фис был вынужден завершить встречу при счёте 0:4. По ходу матча он вызвал физиотерапевта.
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 22:30 МСК
Андреа Пеллегрино
Окончен
2 : 0
Rt
Артюр Фис
Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует в воскресенье, 24 мая, и завершится 7 июня. Фис должен был провести первый матч со швейцарцем Стэном Вавринкой.
