Главная Теннис Новости

Артюр Фис снялся с «Ролан Гаррос» — 2026

19-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы бедра. Об этом спортсмен сообщил на пресс-конференции перед стартом турнира. Также Фис отменил в субботу, 23 мая, тренировку, которую должен был провести с Гаэлем Монфисом.

Ранее Фис досрочно заканчивал выступление на «тысячнике» в Риме по ходу матча с итальянцем Андреа Пеллегрино во втором круге. Спортсмены не успели сыграть ни одного полноценного сета. Фис был вынужден завершить встречу при счёте 0:4. По ходу матча он вызвал физиотерапевта.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 22:30 МСК
Андреа Пеллегрино
Италия
Андреа Пеллегрино
А. Пеллегрино
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
4
0
         
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует в воскресенье, 24 мая, и завершится 7 июня. Фис должен был провести первый матч со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
