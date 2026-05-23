Эмма Наварро выиграла «пятисотник» в Страсбурге

39-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро стала победительницей турнира категории WTA-500 в Страсбурге, Франция. В финальном поединке она обыграла соперницу из Канады Викторию Мбоко, занимающую в мировом рейтинге девятое место. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась со счётом 6:0, 5:7, 6:2.

По ходу матча Мбоко сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. Наварро подала навылет один раз, сделала четыре двойные ошибки и сумела реализовать 7 брейк-пойнтов из 21.

Завтра, 24 мая, стартует основная сетка «Ролан Гаррос», где также сыграют обе теннисистки.