На «Ролан Гаррос» — 2026 в парном разряде сыграют девять россиянок

На предстоящем «Ролан Гаррос» — 2026, матчи основной сетки которого начнутся в воскресенье, 24 мая, в парном разряде сыграют девять россиянок. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком россиянок и их напарниц на турнире в Париже.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины, парный разряд. Дуэты с участием российских теннисисток

  • Хэрриет Дарт (Великобритания)/Александра Панова (Россия);
  • Елена Приданкина (Россия)/Тан Цяньхуэй (Китай);
  • Мария Козырева (Россия)/Ирина Шиманович (Беларусь);
  • Анастасия Децюк (Чехия)/Ирина Хромачёва (Россия);
  • Екатерина Александрова (Россия)/Чань Хаочин (Тайвань);
  • Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия);
  • Сорана Кырстя (Румыния)/Анна Калинская (Россия);
  • Лейла Фернандес (Канада)/Диана Шнайдер (Россия);
  • Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)/Людмила Самсонова (Россия).
