На «Ролан Гаррос» — 2026 в парном разряде сыграют девять россиянок
На предстоящем «Ролан Гаррос» — 2026, матчи основной сетки которого начнутся в воскресенье, 24 мая, в парном разряде сыграют девять россиянок. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком россиянок и их напарниц на турнире в Париже.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины, парный разряд. Дуэты с участием российских теннисисток
- Хэрриет Дарт (Великобритания)/Александра Панова (Россия);
- Елена Приданкина (Россия)/Тан Цяньхуэй (Китай);
- Мария Козырева (Россия)/Ирина Шиманович (Беларусь);
- Анастасия Децюк (Чехия)/Ирина Хромачёва (Россия);
- Екатерина Александрова (Россия)/Чань Хаочин (Тайвань);
- Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия);
- Сорана Кырстя (Румыния)/Анна Калинская (Россия);
- Лейла Фернандес (Канада)/Диана Шнайдер (Россия);
- Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)/Людмила Самсонова (Россия).
