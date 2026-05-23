Сафина: не вижу проблем для Андреевой и Шнайдер в матчах первого круга «РГ»

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина поделилась мнением о предстоящих матчах первого круга «Ролан Гаррос» – 2026 россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

«Мирра Андреева играет против Фионы Ферро. Да, француженка, если мы, конечно, не будем вспоминать прошлый год, в принципе, не должно быть проблем. Диана [Шнайдер] играет с Сарасуей. Честно, не вижу проблем в этих первых кругах», – сказала Сафина в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

Розыгрыш основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 стартует 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.