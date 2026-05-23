«Будет непросто». Сафина — о предстоящем матче Приданкиной с Олейниковой на «РГ»

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина высказалась о предстоящем матче первого круга «Ролан Гаррос» – 2026 между российской теннисисткой Еленой Приданкиной и украинкой Александрой Олейниковой.

«Мне очень нравится, сейчас пристально наблюдаю за Еленой Приданкиной. Её папа, когда я была маленькая, меня спарринговал, поэтому у меня есть такая определённая симпатия. Вижу у неё искреннюю любовь к теннису, она человек, который ради тенниса готов на всё. Таких очень мало, я, честно, не встречаю в последнее время таких игроков. Это просто фанат игры, фанат тенниса. Это любовь к теннису, если не любить теннис, ничего не получится. Но она играет против Олейниковой. Честно, будет непросто, потому что она очень непростая соперница», – сказала Сафина в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».