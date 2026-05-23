Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мариано Навоне — Лёнер Тьен, результат матча 23 мая 2026, счёт 1:2, финал; ATP 250 Женева

Лёнер Тьен стал победителем турнира АТР-250 в Женеве
Комментарии

20-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен выиграл турнир АТР-250, проходящий в Женеве. В финальном поединке он обыграл соперника из Аргентины Мариано Навоне, занимающего в мировом рейтинге 42-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Женева. Финал
23 мая 2026, суббота. 16:10 МСК
Мариано Навоне
42
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
3 		6 7
         
Лёнер Тьен
20
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

По ходу матча Навоне не сделал ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. Тьен подал навылет два раза, не сделал двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.

Завтра, 24 мая, стартует основная сетка «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграют оба теннисиста.

Материалы по теме
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android