Лёнер Тьен стал победителем турнира АТР-250 в Женеве
20-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен выиграл турнир АТР-250, проходящий в Женеве. В финальном поединке он обыграл соперника из Аргентины Мариано Навоне, занимающего в мировом рейтинге 42-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:5.
Женева. Финал
23 мая 2026, суббота. 16:10 МСК
По ходу матча Навоне не сделал ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. Тьен подал навылет два раза, не сделал двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.
Завтра, 24 мая, стартует основная сетка «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграют оба теннисиста.
