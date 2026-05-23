Лёнер Тьен стал победителем турнира АТР-250 в Женеве

20-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен выиграл турнир АТР-250, проходящий в Женеве. В финальном поединке он обыграл соперника из Аргентины Мариано Навоне, занимающего в мировом рейтинге 42-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

По ходу матча Навоне не сделал ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. Тьен подал навылет два раза, не сделал двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.

Завтра, 24 мая, стартует основная сетка «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграют оба теннисиста.