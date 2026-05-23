Игнасио Бусе обыграл Томми Пола в финале «пятисотника» в Гамбурге
57-я ракетка мира перуанский теннисист Игнасио Бусе стал победителем «пятисотника» в Гамбурге, в финале обыграв соперника из США Томми Пола, занимающего в мировом рейтинге 26-е место. Встреча спортсменов продолжалась 3 часа 1 минуту и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.
Гамбург (м). Финал
23 мая 2026, суббота. 15:40 МСК
По ходу матча Бусе подал навылет три раза, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Томми Пол сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных.
Завтра, 24 мая, в Париже стартует основная сетка турнира «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграют оба теннисиста.
