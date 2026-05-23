Игнасио Бусе — Томми Пол, результат матча 23 мая 2026, счёт 2:1, финал; ATP 500 Гамбург

Игнасио Бусе обыграл Томми Пола в финале «пятисотника» в Гамбурге
57-я ракетка мира перуанский теннисист Игнасио Бусе стал победителем «пятисотника» в Гамбурге, в финале обыграв соперника из США Томми Пола, занимающего в мировом рейтинге 26-е место. Встреча спортсменов продолжалась 3 часа 1 минуту и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

Гамбург (м). Финал
23 мая 2026, суббота. 15:40 МСК
Игнасио Бусе
57
Перу
Игнасио Бусе
И. Бусе
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		4 6
6 6 		6 3
         
Томми Пол
26
США
Томми Пол
Т. Пол

По ходу матча Бусе подал навылет три раза, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Томми Пол сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Завтра, 24 мая, в Париже стартует основная сетка турнира «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграют оба теннисиста.

