Игнасио Бусе обыграл Томми Пола в финале «пятисотника» в Гамбурге

57-я ракетка мира перуанский теннисист Игнасио Бусе стал победителем «пятисотника» в Гамбурге, в финале обыграв соперника из США Томми Пола, занимающего в мировом рейтинге 26-е место. Встреча спортсменов продолжалась 3 часа 1 минуту и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

По ходу матча Бусе подал навылет три раза, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Томми Пол сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Завтра, 24 мая, в Париже стартует основная сетка турнира «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграют оба теннисиста.