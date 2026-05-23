Игнасио Бусе завоевал первый титул на турнирах АТР в профессиональной карьере
57-я ракетка мира чилийский теннисист Игнасио Бусе выиграл первый титул АТР в карьере, одержав победу на «пятисотнике» в Гамбурге, Германия. Бусе обыграл американца Томми Пола (26-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты.

Гамбург (м). Финал
23 мая 2026, суббота. 15:40 МСК
Игнасио Бусе
57
Перу
Игнасио Бусе
И. Бусе
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		4 6
6 6 		6 3
         
Томми Пол
26
США
Томми Пол
Т. Пол

22-летний Бусе проводит второй сезон в АТР-туре. В свой дебютный сезон он выходил в полуфинал на турнире АТР-250 в Гштааде, Швейцария. В 2026 году он стал полуфиналистом турнира АТР-500 в Рио-де-Жанейро, Бразилия, уступив на этой стадии соревнования чилийцу Алехандро Табило со счётом 3:6, 3:6.

Бусе примет участие в розыгрыше «Ролан Гаррос» – 2026. В матче первого круга он сыграет с российским теннисистом Андреем Рублёвым.

