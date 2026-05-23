Только США опережают Россию по числу сеяных в женской сетке «Ролан Гаррос» — 2026

В основной сетке женского «Ролан Гаррос» — 2026 в одиночном разряде в статусе сеяных выступят пять россиянок: Мирра Андреева (восьмой номер посева), Екатерина Александрова (14), Людмила Самсонова (20), Анна Калинская (22) и Диана Шнайдер (25).

По числу сеяных теннисисток на предстоящем турнире Россию обходят только США. Сеяных представительниц этой страны на «Ролан Гаррос» — 2026 будет семь: Кори Гауфф, Джессика Пегула, Аманда Анисимова, Ива Йович, Мэдисон Киз, Хейли Баптист, Энн Ли.

Ранее из россиянок в основную сетку также квалифицировались Елена Приданкина и Алина Корнеева.

Матчи основной женской сетки «Ролан Гаррос» — 2026 стартуют в воскресенье, 24 мая, и завершатся 6 июня.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
