Оже-Альяссим прокомментировал решение игроков ограничить общение со СМИ

Пятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал решение игроков ограничить общение с прессой на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Официального профсоюза у нас нет, потому что мы независимые подрядчики. Не сотрудники какой-либо компании, поэтому формально не можем объединиться в профсоюз. Но мы вместе. Я бы сказал, неофициально, но игроки действительно едины.

Мне кажется, сейчас в раздевалке очень хорошее настроение в этом плане. У нас есть первая ракетка мира Янник Синнер, есть игроки топ-10 — состав меняется, конечно, но чувствую общее единство среди игроков, особенно нашего поколения, по вопросу этих 15 минут общения с прессой.

Это способ показать: мы вместе, хотим сесть за стол, поговорить, вести переговоры. Найти лучшее решение для игроков в будущем. И это один из способов показать, что мы действительно едины — пусть и в максимально неофициальной форме», – сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции в Париже.