«Не хочу поступать глупо». Фис рассказал о причинах снятия с «Ролан Гаррос» — 2026

«Не хочу поступать глупо». Фис рассказал о причинах снятия с «Ролан Гаррос» — 2026
19-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис рассказал о причинах снятия с розыгрыша «Ролан Гаррос» — 2026. В первом круге турнира он должен был сыграть со швейцарцем Стэном Вавринкой.

«В Риме я почувствовал довольно сильную боль в области бедра. Не хотел рисковать в Риме. После этого прошёл обследования — всё выглядело вполне нормально, но боль всё равно оставалась сильной.

Из-за этого последние две недели вообще не мог тренироваться. На самом деле, сегодняшняя тренировка стала для меня первой игровой практикой с момента выступления в Риме две недели назад.

И да, не буду готов к турниру на 100%, не собираюсь рисковать так, как сделал это в прошлом году. Не хочу поступать глупо», — сказал Фис на пресс-конференции в Париже.

