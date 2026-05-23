Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф — о своей игре перед стартом «РГ»: для меня всё гораздо лучше, чем в прошлом году

Гауфф — о своей игре перед стартом «РГ»: для меня всё гораздо лучше, чем в прошлом году
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров Большого шлема, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф сравнила свою текущую форму перед стартом «Ролан Гаррос» — 2026 с тем, что было перед стартом турнира прошлого года.

«Чувствую себя намного лучше. Двойные ошибки всё ещё бывают, но мой средний показатель в Риме был четыре двойных за матч, а с этим я могу жить.

Так что для меня всё гораздо лучше, чем в прошлом году. И да, многие матчи выигрываю за счёт психологической борьбы и характера, но при этом чувствую, что сейчас я более сильный игрок, чем год назад. Это придаёт мне уверенности», – сказала Гауфф на пресс-конференции в Париже.

Гауфф является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции.

Материалы по теме
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android