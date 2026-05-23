Гауфф — о своей игре перед стартом «РГ»: для меня всё гораздо лучше, чем в прошлом году

Двукратная чемпионка турниров Большого шлема, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф сравнила свою текущую форму перед стартом «Ролан Гаррос» — 2026 с тем, что было перед стартом турнира прошлого года.

«Чувствую себя намного лучше. Двойные ошибки всё ещё бывают, но мой средний показатель в Риме был четыре двойных за матч, а с этим я могу жить.

Так что для меня всё гораздо лучше, чем в прошлом году. И да, многие матчи выигрываю за счёт психологической борьбы и характера, но при этом чувствую, что сейчас я более сильный игрок, чем год назад. Это придаёт мне уверенности», – сказала Гауфф на пресс-конференции в Париже.

Гауфф является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции.