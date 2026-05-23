«Горжусь, что нам удалось объединиться». Гауфф — об ограничении общения со СМИ на «РГ»

Двукратная чемпионка турниров Большого шлема, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась об ограничении общения теннисистов со СМИ на «Ролан Гаррос» – 2026.

«Я одна из тех, которые участвуют в этом. Мне рассказали об этом уже после Рима. Знаю, что обсуждения шли ещё там, но тогда продолжала выступление на турнире.

Думаю, для меня дело не столько в том, что это сразу сильно повлияет на турниры «Большого шлема», сколько в том, что это показывает: многие из нас находятся на одной волне и способны на коллективные действия, а не только на разговоры. Думаю, это первый реальный шаг, который мы сделали.

Да, горжусь тем, что нам удалось объединиться», – сказала Гауфф на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос» – 2026.