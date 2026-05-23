Фонсека — о популярности: всё ещё пытаюсь ко всему этому привыкнуть

30-й номер рейтинга бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, как относится к росту своей популярности, отметив, что всё ещё пытается привыкнуть к ней.

«Думаю, впервые я почувствовал, что становлюсь немного более известным, после матча с Рублёвым в прошлом году.

Сначала родители сказали мне: «Жоао, ты становишься более знаменитым». А я ответил: «Ну окей». Для меня это казалось нормальным, особо этого не ощущал. Но потом, когда однажды вышел на улицу в Бразилии или был в ресторане, начал замечать это, для меня это было немного странно.

Сейчас всё ещё привыкаю к этому. Но думаю, что известность будет только расти. Надеюсь, смогу показывать лучшие результаты, подниматься выше в рейтинге, с этим придёт популярность. У неё есть плюсы, но иногда это бывает немного сложно, когда хочется спокойствия, а люди тебя узнают, так что нужно быть осторожнее. Как я уже сказал, всё ещё пытаюсь ко всему этому привыкнуть», – сказал Фонсека на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос» – 2026.