Россия на втором после США месте по числу сеяных в мужской сетке «Ролан Гаррос» — 2026

В основной сетке мужского «Ролан Гаррос» — 2026 в одиночном разряде в статусе сеяных выступят три россиянина: Даниил Медведев (шестой номер посева), Андрей Рублёв (11) и Карен Хачанов (13). Аналогичное количество сеяных также заявлено на турнир среди представителей Италии.

Россию и Италию по этому показателю обходят только США, от которых в статусе сеяных выступят шесть спортсменов: Бен Шелтон, Тейлор Фриц, Лёнер Тьен, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Брэндон Накашима.

Матчи основной сетки мужского «Ролан Гаррос» — 2026 начнутся завтра, 24 мая, и завершатся 7 июня. Действующим победителем турнира является Карлос Алькарас, Испания.