«Я из лучшей в мире страны». Игнасио Бусе — после первого титула ATP в карьере

57-я ракетка мира перуанский теннисист Игнасио Бусе, ставший победителем «пятисотника» в Гамбурге, высказался о своём дебютном титуле АТР.

«Вчера я еле уснул. Больше часа ворочался в постели из-за нервов и желания играть. Думаю, мне удалось справиться с важными моментами матча. Этот триумф значит для меня очень многое. Чувствую, что посвятил всю свою жизнь для достижения этой цели. Знаю, что мои родители пошли на огромные жертвы для меня, многие люди причастны к тому, чтобы я оказался здесь. Очень горжусь тем, что являюсь перуанцем. Надеюсь, многие мои соотечественники начнут играть в теннис и влюбятся в этот вид спорта. Мне это дарит много эмоций, я из лучшей в мире страны», — цитирует Бусе Punto de Break.